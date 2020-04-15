شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بورصة الكويت تُعيد العمل بنظام الصفقات المتفق عليها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر أن يتم اليوم الأربعاء إعادة العمل بنظام الصفقات المُتفق عليها ببورصة الكويت وفقاً للنظم والقواعد المُعتمدة والمعمول بها في هذا الشأن.

وأشارت البورصة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى استمرار باقي الإجراءات الاحترازية المُعلن عنها سابقاً سارية دون تغيير، وذلك حتى إشعار آخر.

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وقررت البورصة استمرار عملها على الرغم من الإجازة الرسمية في البلاد وتعطل الجهات الحكومية منذ 12 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا".

وتعد البورصة أهم المرافق الاقتصادية التي يتوجب أن تعمل بانتظام لخدمة جمهور المتداولين والمتعاملين أسوة بسائر البورصات العالمية حول العالم التي ما زالت تعمل كالمعتاد ولم تتوقف حتى في ظل تفشي أزمة الوباء لفيروس كورونا.

وقررت البورصة اتخاذ مجموعة من الإجراءات منذ 15 مارس 2020 والتي تشمل خضوع التداول في السوق الرسمي للقواعد المعتادة والمعتمدة من هيئة أسواق المال، أما بالنسبة لأسوق (نقل الملكية - الصفقات الخاصة - نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة) فكان قد تم تأجيلها.