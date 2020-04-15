شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات السعودية تكشف عن توقف عمليات الإنتاج بالطاقة الكاملة بسبب إجراءات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الكابلات السعودية، عن وقف عمليات الإنتاج بالطاقة الكاملة والاستمرار بالتشغيل الجزئي نظراً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول" أنه يتعذر عليها حالياً تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن تلك الظروف الراهنة نظراً لصعوبة تحديد مدة استمرار هذه الإجراءات.

وأوضحت الشركة أنها تعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديد آلية الدعم للقطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية ومدى استحقاقه من عدمه، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أية تطورات جوهرية مستقبلية بهذا الشأن.

وكشفت النتائج المالية الأولية للشركة في وقت سابق، عن تراجع الخسائر بنسبة 1.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 لتصل إلى 61.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 92.9 مليون ريال في العام 2019.