شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمنت العربية تؤكد تأثر نتائجها المالية بالإجراءت الإحترازية للحد من انتشار "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة الأسمنت العربية "أسمنت العربية"، إن الأزمة الحالية والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) سيكون لها تأثير على الأعمال والنتائج المالية للشركة وشركاتها التابعة والزميلة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، أنه نظرا لعدم القدرة على تحديد الفترة الزمنية لهذه الإجراءات والتدابير الاحترازية وما يستجد منها مستقبلا فإنه يصعب تحديد حجم ومدى الأثر المالي بشكل دقيق.

وتعهدت بإعلانها عن أي تطورات جوهرية في حينها، منوهة بأن هذا الإجراء المؤقت لن يكون له أثر جوهري على أعمال وخطط الشركة المستقبلية.

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وأشارت الشركة إلى القرارات الملكية الخاصة بدعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية.

وأكدت أنها تعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديد ما ينطبق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على الدعم المالي المستحق.

وكشفت نتائج أعمال الشركة في وقت سابق عن تحولها لتسجيل الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 لتحقق أرباح بقيمة 208.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 26.2 مليون ريال في العام 2018.