شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب السعودية توضح تأثير الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ"كورونا" عليها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب"، إن منشآتها تعمل حاليا بطاقة أقل نظرا للامتثال بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التي تقوم بها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وقالت الشركة في بيان، لـ"تداول"، إنه من الصعب على الشركة في الوقت الراهن تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك نظراً لصعوبة تحديد مدة استمرار هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من قبل الجهات المختصة.

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وتعهدت الشركة في البيان أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها، لافتا إلى أنها تعمل حاليا مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من الدعم المقدم للقطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية.

ومن إجراءت الدعم التي اتخذتها البلاد ما أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.