أسمنت أم القرى يصعد وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 15-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت أم القرى (3005) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تأثر السهم بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.99% بما يعادل 0.54 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 20.44، ليستهدف مستوى الدعم 17.60 استعداداً لكسره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.60 ومستوى المقاومة 20.00.
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