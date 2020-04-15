شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أسمنت الشمالية (3004) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي هذا الارتفاع وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.16% بما يعادل 0.20 نقطة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.00، ليستهدف مستوى الدعم 9.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 9.80.

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