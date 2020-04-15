شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الحمادي (4007) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي هذا الارتفاع بالرغم من معاناة السهم بالعديد من الضغوط السلبية، أولها استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة المحوري 19.10، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق بذلك مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.45% بما يعادل 0.44 نقطة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 19.10، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 16.66.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.50 ومستوى المقاومة 19.10.
كانت هذه تفاصيل خبر الحمادي يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 15-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.