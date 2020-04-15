شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الحمادي (4007) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي هذا الارتفاع بالرغم من معاناة السهم بالعديد من الضغوط السلبية، أولها استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة المحوري 19.10، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق بذلك مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.45% بما يعادل 0.44 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 19.10، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 16.66.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.50 ومستوى المقاومة 19.10.