دار الأركان كل الطرق تؤدي للانخفاض – تحليل صباحي – 15-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب متواضعة حذرة بلغت نسبتها 0.60% بما يعادل 0.05 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء. Advertisements لهذا نحن نتوقع عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.84، ليستهدف مستوى الدعم المهم 7.97. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.20 ومستوى المقاومة 8.84.

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