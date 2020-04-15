شكرا لقرائتكم خبر عن بوان يحاول تعويض البعض من خسائره – تحليل صباحي – 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بوان (1302) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.08% بما يعادل 0.12 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وجاء ارتفاع السهم مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 12.50، ليستهدف مستوى الدعم 10.12. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.88 ومستوى المقاومة 11.62.

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