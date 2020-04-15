شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ينقذ نفسه من المزيد من الخسائر – تحليل صباحي – 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الرياض (1010) أدنى سعر له في آخر جلساته عند 15.50، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات، ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 1.14% بما يعادل 0.18 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، كما يستمر الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.84، ليستهدف مستوى الدعم 14.02

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 17.84.