شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ينقذ نفسه من المزيد من الخسائر – تحليل صباحي – 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الرياض (1010) أدنى سعر له في آخر جلساته عند 15.50، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات، ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 1.14% بما يعادل 0.18 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، كما يستمر الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.84، ليستهدف مستوى الدعم 14.02
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 17.84.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض ينقذ نفسه من المزيد من الخسائر – تحليل صباحي – 15-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.