شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الشركة الخليجية (8260) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.57% بما يعادل 0.16 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع أحجام التداول، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أدنى مستوى 10.10، ليستهدف مستوى الدعم 8.61.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.82 ومستوى المقاومة 10.72.