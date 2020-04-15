شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع تجزئة الأغذية يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع تجزئة الأغذية (TFSI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.52% بما يعادل 112.58 نقطة ليستقر المؤشر في نهاية التداولات على مستوى 7,530.03، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والبعيد، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7,204.43، ليستهدف مستوى المقاومة 8,219.65.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,204.43 ومستوى المقاومة 7,800.00.
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