شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المناطق التي سيتم توصيلها بالغاز بمحافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف شركة غاز الأقاليم إحدى شركات قطاع البترول، توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق بمحافظة قنا خلال عام 2020 وذلك ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا لتوصيل الغاز الطبيعي علي مستوى الجمهورية، حيث بلغت إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز لـ10 ملايين و750 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط حتى نهاية يناير 2020 كما تستهدف خطة توصيل وإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز خلال العام المالي الجاري مليون و200 ألف وحدة سكنية والتوصيل إلى 41 منطقة خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، وفيما يلي أهم المناطق التي سيتم توصيلها بمحافظة قنا والتي كانت كالتالي..

1-قنا .

2- أبو تشت.

3- نجع حمادي والقري التابعة لها "عزبة نقيب _ نجع السجيرات "

4- دشنا .

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5- قفط .

6- قوص والقري التابعة لها "قرية جراجوس – قرية الجمالية – قرية نزلة المحزمين - نجع اليمنى".

7- نفادة.

ونجح قطاع البترول من خلال مجموعه من الاستراتيجيات المتعلقة بخطة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وكذلك خطة التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات بالوصول الى معدلات غير مسبوقة منذ بدء النشاط في ثمانينيات القرن الماضي حتى الآن.

وأكدت وزارة البترول، أهمية المتابعة المستمرة لكل مشروعات توصيل الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية والتى تنفذها شركات قطاع البترول وشركات القطاع الخاص من أجل تذليل التحديات وإعطاء دفعات مستمرة للعمل ضماناً لاستمرار تحقيق أعلى معدلات للتوصيل ومد الشبكات وتعديات خطوط الغاز مشيدًا بمستوى وكفاءة فرق العمل بشركات توصيل الغاز الطبيعى والتى تمثل حجر الزاوية فى تحقيق الخطة الطموحة للتوصيل.