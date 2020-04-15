شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات على تباين في الأداء وسط تقييم المستثمرين لنتائج الأعمال عقب تفشي كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء وسط تقييم المستثمرين لانطلاق فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى الشركات والمصارف العالمية في ظلال حالة من عدم اليقين غير المسبوقة حيال آثار تفشي فيروس كورونا عالمياً على أداء عائدات الشركات والمصارف.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.54% ليخسر 7.77 نقطة ويصل إلى المستوى 1,425.74، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.60% ليخسر هو الأخر 117.56 نقطة ويصل إلى المستوى 19,521.25.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.35% ليخسر 13.34 نقطة ويصل إلى المستوى 3,812.36، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.75% ليخسر هو الأخر 6.99 نقطة ويصل إلى المستوى 2,820.29.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.36% ليخسر 88.93 نقطة ويصل إلى المستوى 24,346.47، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.72% ليربح 31.32 نقطة ويصل إلى المستوى 1,857.08.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 6.06% ليربح 256.89 نقطة ويصل إلى المستوى 10,415.91، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.64% ليخسر 35.21 نقطة ويصل إلى المستوى 5,452.90.