الدولار مقابل الفرنك يجتاز الهدف – تحليل - 15-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من تحقيق هدفنا المنتظر عند 0.9626 وكسره ليغلق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.9541 خلال الفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، يدعمه الضغط السلبي الذي يقدّمه المتوسط المتحرك 50.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 0.9626 ثم 0.9660 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مستوى 0.9730 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9540 والمقاومة 0.9670
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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