شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر أرضية الدعم – تحليل - 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لأرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 0.6407 بعد اختراقه مسبقاً، ويحتاج للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مناطق 0.6275 ثم 0.6236 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 0.6685.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6330 والمقاومة 0.6510
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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