شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الثاني – تحليل - 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا الثاني المنتظر عند 29.75 بعد الكسر القوي الذي تحقق لمستوى 30.97، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية الآن، مما يدعم فرص كسر مستوى 29.75 وفتح الطريق امام امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد الهدف التالي عند 28.50.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 30.97 ثم 31.60 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 31.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط