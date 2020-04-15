شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الانخفاض – تحليل - 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليلامس حاجز 20.00 دولار، ويجد دعم قوي هناك ليظهر بعض الميل الصاعد الطفيف، بينما يواجه ضغط سلبي مستمر من المتوسط المتحرك 50، إلى جانب إشارات سلبية تستمر بالظهور من خلال مؤشر ستوكاستيك.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 19.24، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 18.00 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون 22.07.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.00 والمقاومة 21.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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