شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف – تحليل - 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 16.00، ويستمر بالتذبذب عند دعم القناة اللحظية الصاعدة، بينما يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص استمرار الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 16.50 كمحطة تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 15.50 ثم 15.08 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.50 والمقاومة 16.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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