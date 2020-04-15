شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب هبوطاً بعد اختبار مقاومة القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، وتأثّر بسلبية مؤشر ستوكاستيك الذي نلاحظ أنه يحاول جمع العزم الإيجابي الآن، مقترباً من مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1770.00.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1695.00 سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي قبل العودة للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1750.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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