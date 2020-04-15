شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ يوم أمس، مستقراً حول 1.3900، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن، ليدعم فرص استئناف الموجة الهابطة التي تستهدف اختبار مستوى 1.3813 كمحطة تالية.
نذكر بأننا نتوقع كسر المستوى المذكور لتمتد الموجة التصحيحية الهابطة نحو 1.3612، حيث يتحرك السعر داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستوى 1.4015.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3800 والمقاومة 1.3975
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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