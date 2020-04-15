الدولار مقابل الين يؤكّد الكسر – تحليل - 15-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار مقابل الين كسر مستوى 107.68 وانخفض بشكل ملحوظ يوم أمس، ليبتعد عن المستوى المذكور ويتجه نحو هدفنا المنتظر عند 106.44، مما يدعم استمرارية سيناريو الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 105.20 بشكل مباشر.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 107.68 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف اختبار مستويات 108.50 ثم 109.20 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.20 والمقاومة 108.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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