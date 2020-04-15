شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يزحف نحو الأعلى – تحليل - 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية يوم أمس ليبتعد عن مستوى 1.2515، ويستمر بالتحرك قرب دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 1.2777.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 1.2515.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2515 والمقاومة 1.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد