شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار اختراقاً لمستوى 1.0966 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو 1.1067 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1.0966- 1.0950 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0900 والمقاومة 1.1070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد