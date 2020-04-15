شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد جورج: إجراءات جديدة لتصدير الدواء بين الصناعة والصحة خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للدواء والمستحضرات الطبية، إن قرار وزارة الصحة بمنع تصدير الدواء والمستلزمات الطبية التى يحتاجها السوق المصرية فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا وفى مصر أدى إلى وضع إجراءات جديدة فى تصدير الدواء والمستحضرات الطبية.

وأضاف جورج فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الإجراءات الجديدة تضمنت دراسة احتياجات السوق المحلى من الدواء يوميًا بالتعاون بين المصدرين ووزارة الصناعة مع هيئة الشراء الموحد للدواء، حيث تحصر الهيئة احتياجات السوق من أصناف الدواء المنتجة وتوفر كل الاحتياجات والمخزون الإستراتيجى من الأنواع ويتم تصدير المتبقى من الإنتاج الذى لا يحتاجه السوق.

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وأكد رئيس المجلس، أن المتابعة اليومية لاحتياجات الأسواق خلال أزمة انتشار فيروس كورونا تختلف فيها حجم التصدير وفقًا للاحتياج اليومى على حسب انتشار العدوى وزيادة المخزون من الدواء حيث إن ارتفاع الاصابة يضاعف الكميات للسوق المحلى والمتبقى فقط يتوجه للتصدير، مؤكدًا أن هيئة الشراء الموحد لا تمنع التصدير فى حالة وجود فائض من الإنتاج.

كان محمد البهى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات أكد لـ"الخليج 365"، أن ضعف صادرات الدواء قبل أزمة كورونا تعود إلى رفض وزارة الصحة رفع تسعيرة الدواء المصدر للخارج، فى الوقت الذى اشترطت فيه الدول التى نصدر لها مثل الإمارات والسعودية رفع تسعيرة الدواء كشرط للتعاقد على الاستيراد من مصر، حيث إن السعر المقرر ضعيف فى بيعة بالأسواق فى الدول الأخرى.

وأوضح البهى، أن تسعير الدواء المخصص للتصدير سيساهم فى مضاعفة الصادرات المصرية للخارج ومنافسة مصر فى منتجاتها مع منتجات الدول الأخرى، وهو ما يعود بالنفع على تحقيق أعلى معدلات من العائد للعملة الصعبة إلى خزينة الدولة من التصدير.