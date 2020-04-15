شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 155 فلس، مستقرا بذلك أعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 170 فلس كمستوى أول ثم 210 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى130 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 152 بينما مستوى المقاومة هو 158 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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