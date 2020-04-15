شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي لأول مرة في ثمانية جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 12 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:58 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.53% إلى مستويات 0.6408 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6442، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6406، بينما حقق الأعلى له عند 0.6444.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 17.7% إلي ما قيمته 75.6 مقابل 3.8% عند 91.9 في آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً عن بيانات سوق العمل الاسترالي للشهر الماضي والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 5.4% مقابل 5.1% في شباط/فبراير، وذلك مع أظهر قراءة التغير في التوظيف فقد 33.0 ألف وظيفة مقابل إضافة 26.7 ألف وظيفة.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع التراجع للأسوأ لها على الإطلاق إلى 8.0% مقابل 0.5% في شباط/فبراير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساع التراجع أيضا للأسوأ لها على الإطلاق إلى 4.9% مقابل 0.4% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 35.2 مقابل 21.5 في آذار/مارس، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجعاً 4.1% مقابل ارتفع 0.6% في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ وتيرة النمو إلى 73.7% مقابل 77.0% في شباط/فبراير.

كما تتطلع الأسواق لصدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 0.4% مقابل 0.1% في كانون الثاني/يناير، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 56 مقابل 72 في شباط/فبراير، وصولاً للكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.