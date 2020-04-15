شكرا لقرائتكم خبر عن السبائك الحديدية: خفض أسعار الكهرباء والغاز يخفض التكلفة 30% ويزيد الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت شركة السبائك الحديدية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بخفض أسعار الطاقة في ظل الظروف الحالية حتى تتمكن الشركة من المنافسة عالميًا حيث تعتمد على الصادرات بشكل كبير .

وبلغت صادرات شركة السبائك الحديدية التابعة للقابضة نحو 3.145 مليار جنيه خلال 5 سنوات، بداية من العام المالى 2014-2015 حتى العام المالى 2018-2019.

وتنتـج الشركة وتسوق، وتـــوزع وتصـدر سبيـكة الفيروسيليـكون 75% وغبار السيليكا إلى الأسواق العالمية والمحلية، ويقـع المصنـع فى مدينة ادفو، أسوان ويطل من جانب على نهر النيل العظيم ويطل من الجانب الآخر على معبد إدفو.

Advertisements

وتمـتلك الشركة 4 أفران كل منها 25 ميجا فولت أمبير لإنتاج 50 ألف طن فيروسيليكون فى العام.

وأشار مصدر بالشركة لـ" الخليج 365" ان خفض سعر الغاز وسعر الكهرباء، يساهم بشكل مباشر في تقليل تكاليف الإنتاج بنسبة 30% ما يزيد من تنافسية الشركة على المستوى العالمى، وأيضا في السوق المحلى الذى بدأت شركات عالمية تتواجد فيه، لافتًا إلى أن الشركات العالمية تحصل على الكهرباء أقل من شركة السبائك الحديدية بنحو 30% كما تحصل على الغاز بأقل 50% حيث يبلغ متوسط سعر الغاز الذى تحصل عليه الشركات العالمية نحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فيما تحصل الشركة عليه بـ4.5 دولار منذ مارس الماضى مقارنة بـ5.5 دولار قبل ذلك .

وخفضت الحكومة مؤخرًا سعر الكهرباء بواقع 10 قروس لكيلو وخفضت الغغاز من 5.5 دولار الى 4.5 دولار .