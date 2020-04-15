شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عوامل وراء تراجع أرباح بنك قطر الوطنى الأهلى فى الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك قطر الوطنى الأهلى، عن نتائج أعماله عن الربع الأول من عام 2020، وحقق البنك تراجعًا فى صافى الربح بنسبة 7.6% مقارنة بالربع الأول من 2019 وبنسبة 9.5% مقارنة بالربع الرابع من 2019 مسجلاً 1,87 مليار جنيه، وأرجعت بنوك استثمار سبب التراجع إلى:

1- زيادة اضمحلال خسائر الائتمان إلى 489 مليون جنيه بنسبة 644% على أساس سنوى الناتج عن ارتفاع تكلفة المخاطر بنحو 108 نقطة أساس إلى 127 نقطة أساس، آخذة فى الاعتبار خسائر الائتمان المتوقعة من الأثر الاقتصادى السلبى لكوفيد-19 على المقترضين ومد آجال استحقاقات القروض، بحسب بلتون.

2- زيادة مخصصات خسائر القروض بمقدار 7 أضعاف حيث بلغت 489 مليون جنيه فى الربع الأول 2020 بالمقارنة مع 66 فى الربع الأول 2019.

3- زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 21% حيث بلغت 1200 مليون جنيه فى الربع الأول 2020 بالمقارنة مع 996 مليون فى الربع الاول 2019.

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4- زيادة مصروفات الضريبة بنسبة 27% التى بلغت 831 مليون جنيه فى الربع الاول 2020 بالمقارنة مع 656 مليون جنيه فى الربع الاول 2019، كما ارتفع معدل الضريبة الفعلى من 24% فى الربع الأول 2019 إلى 31% فى الربع الأول 2020، بحسب مباشر.

حقق المركز المالى لبنك قطر الوطنى الأهلى نمواً بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوى و 13.9% على أساس سنوي، ويرجع النمو ربع السنوى إلى زيادة ودائع العملاء بنسبة 3.7% منذ بداية العام وحتى الآن إلى 216 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من 2020، جاء نمو الودائع مدعماً فى الأساس بودائع الشركات، والتى أضافت 5.5% منذ بداية العام (ممثلة 51% من إجمالى الودائع)، بينما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.9% فقط منذ بداية العام.

فى الوقت نفسه، شهد مجمل القروض نمواً صحياً بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوى و14.1% على أساس سنوى مسجلاً 165 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2020. جاء نمو القروض نتيجة ارتفاع قروض الأفراد بنسبة 12.4% على أساس ربع سنوى و 29.7% على أساس سنوي، فى حين ارتفعت قروض الشركات بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوى و11.1% على أساس سنوي، مما أدى لوصول معدل القروض إلى الودائع إلى 76.4% مقارنة بـ 77.3% فى الربع الرابع من 2019.

تمكن البنك من زيادة إقراض الأفراد للربع الثالث على التوالي، مما يعد إيجابياً على ربحية البنك خاصة بعد تراجع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، وارتفعت استثمارات البنك فى أذون الخزانة بنحو ملحوظ خلال ربع العام بنسبة 16% على أساس ربع سنوى و 37% على أساس سنوى إلى 54 مليار جنيه، مما أدى إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي، حافظت مقاييس جودة الأصول لدى البنك على استقرارها خلال ربع العام، مع تسجيل معدل القروض المتعثرة 2.75% فى الربع الأول من 2020 مقابل 2.79% فى الربع الرابع من 2019، أما تغطية المخصصات فارتفعت إلى 171% مقابل 163% فى الربع الرابع من 2019.