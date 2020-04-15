شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (KAMCO) مازال يتداول في اتجاه هابط -تحليل صباحي- 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 64٫1 فلس، بالرغم من انه استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 69 فلس، مقتربا بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 67 فلس، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 55 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 70 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 62.0 بينما مستوى المقاومة هو 68.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط