شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيان للإستثمار (BAYANINV) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال الأسبوع الحالي، حيث تراجع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 33٫90 فلس امس الثلاثاء منخفضا بالمقارنة باغلاقه السابق، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 30 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 37 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.1 بينما مستوى المقاومة هو 34.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط