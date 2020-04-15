شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 272 فلس، متجاوزا بذلك هدفه السعري المتوقع عند 270 فلس، والذي يعد مستوى مقاومته السابق، كما تمكن السهم من اغلاق أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 310 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 260 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 264.0 بينما مستوى المقاومة هو 276.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد