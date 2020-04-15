شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الدولي (KIB) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 192 فلس، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة القوي عند 210فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 185 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 190 بينما مستوى المقاومة هو 195 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر بنك الكويت الدولي (KIB) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 15-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.