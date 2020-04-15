شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الدولي (KIB) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 192 فلس، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة القوي عند 210فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 185 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 190 بينما مستوى المقاومة هو 195 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد