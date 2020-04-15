شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمنتزهات (MUNTAZAHAT) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 46٫70 فلس، مسجلا بذلك أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 52 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 42 فلس

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 44.2 بينما مستوى المقاومة هو 47.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد