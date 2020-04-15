شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المالي الكويتي (MARKAZ) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 90٫90 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 85 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى 95 فلس كمستوى أول ثم 108 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 85 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 88.8 بينما مستوى المقاومة هو 91.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد