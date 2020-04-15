شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 162 فلس، وهو ما اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، كما تمكن مؤشر القوة النسبية من إطلاق إشارة شراء، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 170 فلس كمستوى أول ثم 183 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫55 فلس

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 159.0 بينما مستوى المقاومة هو 164.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد