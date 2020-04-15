شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0٫554 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما يقترب السهم حاليا من خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 0٫50 ريال كمستوى أول ثم 0٫40 كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.52 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.56 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط