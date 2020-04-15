شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم امس الثلاثاء، حيث اغلق السهم مرتفعا عند مستوى 2٫698 ريال، وذلك بعدما نجح في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 2٫25 ريال، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالأنظار تجته لأعلى لمستوى المقاومة القوي عند 3 ريال،شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.62 وبين مستوى المقاومة هو 2.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد