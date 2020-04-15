شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 5236 نقطة، مرتفعا باكثر من 4% مقارنة باغلاقه السابق،وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن المؤشر من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستويات قد تصل الى 5400 نقطة كمستوى أول ثم 6000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5000 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,105 وبين مستوى المقاومة هو 5,389 نقطة
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