شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى8929 نقطة، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، وذلك بعدما استند على دعم هام عند 8800 نقطة، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير،كما يعكس مؤشر القوة النسبية استمرار الأداء الايجابي للمؤشر، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع المؤشر لمستوى9600 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 8700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,857 وبين مستوى المقاومة هو 9,041 نقطة