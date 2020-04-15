شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات النفط بأكثر من 13 مليون برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية ارتفاع مخزون الخام في الولايات المتحدة بنحو 13.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بما يتتجاوز توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة بنحو 10.1 مليون برميل.



وأظهرت البيانات غير الرسمية ارتفاع مخزون البنزين 2.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 5.6 مليون برميل.



هذا، وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عند البيانات الرسمية التي ينتظرها المستثمرون لتأثيرها في تحركات أسعار الخام.