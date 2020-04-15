شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنهي التعاملات على نغمة إيجابية مدعومة بمؤشر "ناسداك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء مدعومة بأسهم القطاع التكنولوجي على مؤشر "ناسداك" وذلك على الرغم من تضرر أسهم قطاع الطاقة بهبوط أسعار النفط.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته تدرس عودة تشغيل الاقتصاد إلى سابق عهده، لك مقترحه تم معارضته من حكام الولايات الذين يرون مخاطر من هذه الخطوة واحتمالية تفشي كورونا بوتيرة أسرع وأكبر.



وأعلن الرئيس "ترامب" وقف تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية حيث يرى أن المنظمة أخفقت في أداء دورها وقدمت معلومات مضللة بشأن كورونا كما أن النصائح التي قدمتها لبعض الدول كان لها انعكاسات سلبية وسببت لها مشاكل.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 10.3% مغلقاً عند 20.11 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 23.08 دولار وأقل سعر عند 20.9 دولار.

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وتراجع "برنت" بنسبة 6.7% وأغلق عند 29.60 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 32.3 دولار وأقل سعر عند 29.7 دولار.



وفي ختام الجلسة، قفز "داو جونز" بنسبة 2.4% (ما يعادل 559 نقطة) إلى 23949 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 24040 نقطة وأقل مستوى عند 23683 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 4% (ما يعادل 323 نقطة) إلى 8515 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8531 نقطة وأقل مستوى عند 8338 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 3.1% (ما يعادل 84 نقطة) إلى 2846 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2851 نقطة وأقل مستوى عند 2805 نقاط.