شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تنخفض بأكثر من 1% بعد توقعات أمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تعاملات الثلاثاء متأثرا بالتوقعات التي أطلقتها وزارة الزراعة الأمريكية بشأن المحاصيل ومدى جودتها.



وأوضحت وزارة الزراعة بأن محصول القمح سيشهد وفرة كبيرة تفوق التوقعات خلال الموسم الحالي الأمر الذي يعني زيادة المعروض المتاح للتصدير.



وثبتت وزارة الزراعة جودة محصول القمح عن الموسم الحالي عند 62% مقارنة بمحصول العام الماضي عند جودة نسبتتها 60%.

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وكان من المفترض تلقي القمح دعماً من استمرار تفشي فيروس "كورونا" على مستوى العالم حيث ظهر أن المستهلكين في مختلف الدول يقبلون على القمح والطحين في أوقات العزل المنزلي بشكل مكثف.



مع ذلك، يخشى البعض من تضرر الطلب بوجه عام على السلع الزراعية وغيرها بسبب تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة وخارجها.



وفي ختام جلسة الثلاثاء، انخفضت أسعار القمح عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1.2% وأغلقت عند 5.48 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر في التعاملات عند 5.56 دولار بينما سجلت أقل سعر عند 5.46 دولار.