شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز بنسبة 9% محققاً مكاسب قوية في 7 جلسات متوالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات الثلاثاء دعوماً بالتفاؤل حيال مستقبل شركة صناعة السيارات الكهربائية مقارنة بغيرها من الشركات.



وأبدى محللون تفاؤلاً بشان قدرة "تسلا" على استيعاب صدمات "كورونا" بشكل أفضل من شركات أخرى في صناعة السيارات وغيرها من القطاعات.



ورغم أن "كورونا" يؤثر سلبياً على صناعة السيارات على مستوى العالم، إلا أن "تسلا" استفادت من كسب ثقة المستثمرين عند تحولها إلى إنتاج أجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية الأخرى لمواجهة كورونا في الولايات المتحدة وخارجها.

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وقفز سهم "تسلا" بنحو 60% خلال السبع جلسات الماضية، لكن السهم لا يزال أدنى بنسبة 21% من المستوى القياسي المسجل في التاسع عشر من فبراير/شباط عند 917.4 دولار.



وعلى مدار الاثنى عشر شهراً الماضية، حقق سهم "تسلا" مكاسب بنسبة 174% على عكس خسائر سجلها مؤشر "إس أند بي" بنسبة 3% خلال نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "تسلا" بنسبة 9% إلى 709.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 741.8 دولار وأقل سعر عند 692.4 دولار.