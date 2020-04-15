شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق عند أعلى مستوياته على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات يوم الثلاثاء محققا اعلى إغلاق قياسي على الإطلاق حيث تعد الشركة الأمريكية من بين الشركات القلائل التي استفادت من انتشار فيروس "كورونا".



وفي الوقت الذي تضررت فيه العديد من الشركات العالمية من انتشار كورونا، استفادت "أمازون" كثيراً من بقاء الملايين حول العالم في منازلهم.

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ويفضل المواطنون قيد العزل المنزلي طلب وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، وهو ما جعل شركات مثل "أمازون" تشهد انتعاشة قوية في أنشطتها.



وفي المتوسط، يتوقع محللون جمع "أمازون" إيرادات بنحو 72.5 مليار دولار خلال الربع الأول وما يقرب من 334.1 مليار دولار للعام الجاري بأكمله من 72.21 مليار دولار أو 334.05 مليار دولار بنهاية يناير.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون" بنسبة 5.3% إلى 2283.3 دولار، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، وتجاوز بذلك أعلى مستوى قياسي سجل في فبراير/شباط عند 2170.2 دولار، و سجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 2292 دولارا وأقل سعر عند 2186.2 دولار.