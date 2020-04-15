شكرا لقرائتكم خبر عن «غازكو» تقود مبادرة اجتماعية للتأكد من نظافة أسطوانات الغاز المنزلي والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الشركة على أن تمسك المستهلك النهائي بحقه في استلام أسطوانة نظيفة والمحافظة على نظافتها سيساعد في نجاح هذه المبادرة من خلال التزام كافة الأطراف بمسئولياتهم وبالتالي ضمان استمرارية بقاء الأسطوانة نظيفة للمستهلك النهائي.
وتواصلت الشركة مع الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على المطاعم والمخابز بشكل خاص للتأكد من قيامهم بتداول الأسطوانات بشكل آمن وسليم، مؤكدة أن تعاون كافة الأطراف سيؤدي لوصول الأسطوانة للمستهلك النهائي في حالة جيدة ونظيفة بشكل مستدام.
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