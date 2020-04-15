شكرا لقرائتكم خبر عن «غازكو» تقود مبادرة اجتماعية للتأكد من نظافة أسطوانات الغاز المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

تلقت شركة الغاز والتصنيع الأهلية توجيها من وزارة الطاقة يفيد بتكثيف جهودها لمتابعة وفرة الغاز المنزلي ووصوله إلى المستهلك النهائي بالشكل اللائق، وتعمل الشركة وفق مبادرة تتمثل في تنظيف أسطوانات الغاز، ومتابعة قيام موزعي الغاز بدورهم في تنظيف الأسطوانات وتقديمها للمستهلك بشكل ملائم.

وأكدت الشركة على أن تمسك المستهلك النهائي بحقه في استلام أسطوانة نظيفة والمحافظة على نظافتها سيساعد في نجاح هذه المبادرة من خلال التزام كافة الأطراف بمسئولياتهم وبالتالي ضمان استمرارية بقاء الأسطوانة نظيفة للمستهلك النهائي.

وتواصلت الشركة مع الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على المطاعم والمخابز بشكل خاص للتأكد من قيامهم بتداول الأسطوانات بشكل آمن وسليم، مؤكدة أن تعاون كافة الأطراف سيؤدي لوصول الأسطوانة للمستهلك النهائي في حالة جيدة ونظيفة بشكل مستدام.