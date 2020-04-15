ارتفاع إيرادات «جونسون آند جونسون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة «جونسون آند جونسون» أرباحاً وإيرادات تتجاوز التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، كما رفعت توزيعات الأرباح.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال السلع الاستهلاكية والصادرة، أمس، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 5.80 مليار دولار (2.17 دولار للسهم) خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.75 مليار دولار (1.39 دولار للسهم) والمسجلة في نفس الربع من عام 2019.

وعلى صعيد إيرادات الشركة الأمريكية خلال الربع الأول الماضي، فارتفعت بنسبة 3.3% على أساس سنوي لتصل إلى 20.69 مليار دولار.