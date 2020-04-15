البنوك أمام الخيار الصعب..أي الشــركات أوْلـى بالدعـم؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

طرح مصرف الإمارات المركزي باقة دعم سخية، بحسب تأكيدات بنوك الإمارات التي اعتبرت الخطوة حلاً أكثر من كاف، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا غير المسبوقة، وتداعياتها على حركة الاقتصاد العالمي.

وأكد رئيس اتحاد المصارف، عبد العزيز الغرير، في لقاء صحفي مؤخراً، أن الدعم المقدم من مصرف الإمارات المركزي أكثر من سخي، وهو كاف لتغطية التوسع في الإقراض للقطاع المصرفي لما لا يقل عن 4 سنوات قادمة، في ظل الملاءة المالية التي ينعم بها القطاع المصرفي.

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لكن يرى مصرفيون أن المشكلة اليوم تكمن في الخيار الصعب أمام البنوك، فمن عليها أن تدعم؟ ومن هي الجهة الأوْلى بالدعم؟ في نهاية المطاف، فإن الدعم، كما أكد الغرير، ليس منحة، بل التزامات على العملاء، وعلى البنوك نفسها التي سيتعين عليها رد أموال الدعم ل«المركزي»، خاصة أن الدعم، وإن كان صفري الفائدة، إلا أنه يقدم على مسؤولية البنوك، كما أكد «المركزي»، وهو يقدم علاوة مقابل ضمانات عبارة عن شهادات إيداع يقدمها كل بنك للمركزي مقابل ما يحصل عليه من التمويل صفري الفائدة الذي تصل قيمته إلى 50 مليار درهم.

وقال مصرفيون، إن حجم الدفعات المستحقة على القطاع الخاص من شركات، وأفراد، خلال الأشهر الأربعة القادمة يزيد على 150 مليار درهم، ولا يسع القطاع تأجيل جميع الالتزامات حفاظاً على سلامة البنوك التي تعتبر ركيزة أساسية لصيانة استقرار الاقتصاد. وأكدوا أن الحوار مع مصرف الإمارات المركزي حول هذا الأمر ما زال مستمراً لليوم، والبنوك ما زالت تنتظر المزيد من التوضيحات على هذا المستوى، توضيحات تساعدها على معرفة أي الجهات يصنف أكثر أهمية وحيوية للاقتصاد، ويستحق الدعم. ليقرر البنك بعد ذلك من عليه أن يدعم.

وقال خبراء مصرفيون إن البنوك، بالفعل، بدأت تمنح الدعم الذي شمل تأجيل دفعات مستحقة لفترات تصل إلى 3 أشهر للعملاء المتضررين نتيجة فيروس كورونا، على أن يتم تقديم ما يثبت وقوع الضرر. بيد أنهم لفتوا إلى أن أغلبية من يحصل على الدعم اليوم هم فئة الصفوة، الشركات التي ما زالت تتمتع بوضع جيد، واستطاعت أن تؤقلم أوضاعها بالسبل السليمة من خفض تكلفة، وتأجيل مشاريع وإدارة جيدة للسيولة.

أما تحدّي المرحلة المقبلة فيكمن في اتخاذ قرارات الدعم وتوفير التسهيلات الائتمانية للشركات، خاصة أن أغالبية القطاعات تضررت.