شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صادرات الصين بوتيرة أقل من التوقعات خلال مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت صادرات وواردات الصين خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، لكن كلتاهما كانت أفضل من توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة الجمارك العامة في الصين، أمس الثلاثاء، أن صادرات الصين تراجعت بنحو 6.6% خلال شهر مارس/‏ آذار الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق له.

في حين تراجعت واردات الصين بنحو 0.9% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الصادرات سوف تتراجع بنحو 14% خلال مارس/‏ آذار على أساس سنوي، في حين كان من المتوقع هبوط الواردات بنحو 9.5% في الفترة نفسها.

وفي أول شهرين من العام الجاري، تراجعت صادرات الصين بنحو 17.2% على أساس سنوي في حين هبطت الواردات بنسبة 4%، وسط تفشي الكورونا في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وبلغ فائض الميزان التجاري للصين خلال الشهر الماضي 19.9 مليار دولار، مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى أنه سوف يبلغ 18.55 مليار دولار.

Advertisements

وفي الشهرين الماضيين، سجل الميزان التجاري للصين عجزاً بنحو 7.096 مليار دولار.

وعلى صعيد فائض الميزان التجاري للصين مع الولايات المتحدة، تقلص إلى 15.32 مليار دولار خلال مارس/‏ آذار الماضي مقارنة مع 25.37 مليار دولار الفائض المسجل في شهري يناير/‏كانون الثاني، وفبراير/‏شباط.

من جهة أخرى أعلنت الصين تضاعف قيم مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بعام مضى، في إشارة إلى استمرار تنفيذ تعهدات الاتفاق التجاري بين البلدين رغم تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الجمارك الصينية، لي كوي وين، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، إن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين بكين وواشنطن يتم تنفيذها تدريجياً.

واستوردت الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، منتجات زراعية أمريكية بقيمة 35.56 مليار يوان (5.08 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لوكالة الجمارك.

وأوضحت الوكالة أن قيمة استيراد فول الصويا بلغ 21.9 مليار يوان خلال الربع المنتهي في مارس/‏ آذار الماضي، ما يعادل ضعف القيمة المسجلة قبل عام مضى.

كما زادت واردات الصين من لحم الخنزير من الولايات المتحدة 6 أمثال، لتبلغ 3.04 مليار يوان، في حين ارتفعت قيمة واردات القطن بنسبة 17 في المئة لتصل إلى 1.6 مليار يوان.