شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات مبادرات شركات عقارية لدعم المستأجرين وتسديد الالتزامات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أطلقت العديد من شركات الإدارة والتطوير والاستثمار العقاري في أبوظبي، مبادرات متنوعة لمراعاة ظروف المستأجرين والمستثمرين في المشاريع العقارية التابعة لها، وتهدف إلى دعم المستأجرين والمستثمرين للوحدات السكنية والتجارية وقطاع الضيافة، بما يخفف عن عاتقهم الضغوط والالتزامات في الوقت الراهن. كما تضمنت هذه المبادرات الإسراع بسداد وتلبية التزامات الشركات العقارية تجاه شركات المقاولات والموردين بما يضمن استمرار الأعمال وتنفيذها.

سلسلة برامج

أعلنت شركة الدار العقارية إطلاق سلسلةً من البرامج بقيمة 100 مليون لتقديم الدعم للمقيمين والمستأجرين والعملاء والشركاء، ومن خلال هذه البرامج، ستركّز الدار جهودها على تزويد المستأجرين في محفظة وحداتها السكنية، التي تضمّ أكثر من 5,000 وحدة، بخطط دفع شهرية لدعم وتسهيل التزامات الإيجار حتى نهاية 2020، واتخذت «الدار» سلسلة من المبادرات مع شركائها من تجار التجزئة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليوناً مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وخصصت الدار نحو 10 ملايين لتعزيز قدرات التعلم عن بُعد عبر شبكة مدارس الدار، وإطلاق المبادرات اللازمة لمساعدة الأسر غير القادرة على تحمل تكاليف الاتصال أو شراء الأجهزة لضمان وصول الخدمات التعليمية بصورة متكافئة لجميع الطلاب.

كما خصصت 4 مليارات لسداد وتلبية التزامات الدار تجاه مقاوليها ومستشاريها ومورديها ضمن الجداول الزمنية المتّفق عليها، والتنسيق الوثيق مع المؤسسات المالية الرائدة في أبوظبي لتزويد العملاء الحاليين والجدد بحلول تمويل مرنة تسهّل عليهم سداد التزامات الدفع المقبلة والنهائية، إلى جانب الإعفاء من جميع الرسوم الإدارية المستحقة للدار، بما في ذلك رسوم نقل الملكية ورسوم التأخر في السداد، خلال 2020.

سداد الالتزامات

من جهتها، رصدت كل من شركة أبوظبي التجاري للعقارات وشركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية، مبلغاً يصل إلى 5 مليارات، كمدفوعات لسداد التزامات المقاولين وشركاء الأعمال الآخرين المعتمدة خلال العام الجاري، وذلك في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة.

وقامت شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية وشركة أبوظبي التجاري للعقارات بتفعيل منصة إلكترونية لتمكين شركائها من تقديم الوثائق والمراسلات عبر الإنترنت. كما تم تفعيل منصة إلكترونية للربط مع دائرة المالية في أبوظبي.

وستقدم شركة أبوظبي التجاري للعقارات بحسب موقعها الإلكتروني لمستأجري عقاراتها المتأثرين بالوضع الاقتصادي الراهن إعفاءً من الرسوم الإدارية للأشهر الثلاثة المقبلة مع إتاحة خيار تقسيط دفعات الإيجار على أقساط شهرية.

سلسلة تدابير من مبادلة

اعتمدت «مبادلة» سلسلة من الترتيبات والتدابير للمساهمة في تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا على مجتمع أبوظبي، ومختلف المؤسسات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور في مختلف القطاعات.

وأعلن علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية، عن حزمة المبادرات التي وضعتها الوحدة، حيث خصصت 420 مليوناً لدعم محلات التجزئة، والمرافق السكنية والمكتبية ومرافق الضيافة التابعة لها.

وتم تخصيص 200 مليون من هذا المبلغ لدعم مستأجري محلات التجزئة في مركز الجاليريا جزيرة المارية، بما في ذلك تأجيل دفعات الإيجار وخفض النفقات التشغيلية.

كما تم تخصيص 150 مليوناً لدعم مستأجري المرافق السكنية في شكل خطط دفع مرنة وإعفاء من الرسوم، إضافة إلى تخصيص 70 مليوناً كخطط دفع مرنة لمستأجري المكاتب في مربعة سوق أبوظبي العالمي، كما قامت وحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية» بمنح أسعار مخفضة وإعفاء من رسوم إلغاء أو تغيير الحجوزات في فندقي فورسيزونز أبوظبي وروزوود أبوظبي لعام 2020.

كابيتال تريدينج

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وأعلنت «إنترناشيونال كابيتال تريدينج» عن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم جميع مستأجري قطاع التجزئة وقطاع الضيافة والشركاء والمورّدين لمحفظتها العقارية.

وقال حمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نبذل قصارى جهدنا لدعم جميع مستأجري قطاع التجزئة وقطاع الضيافة والشركاء والمورّدين خلال هذا الوقت العصيب، وإننا نقف إلى جانبهم في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي تطال الجميع».

وتابع: «اتخذنا عدداً من الخطوات الرئيسية لدعم جميع مستأجري قطاع التجزئة وقطاع الضيافة والشركاء والمورّدين لدينا، ومنها تقديم فتره سماح الإيجارات لمستأجري قطاع التجزئة وقطاع الضيافة ضمن المحفظة العقارية لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب إعادة هيكلة خطط الدفع وتمديدها بما يتناسب مع احتياجاتهم».

واختتم بالقول: «نحن ملتزمون بالسداد المالي لجميع الشركاء والموردين حسب التعاقدات ومن دون أي تأخير، علماً أننا سنتابع مراقبة الوضع عن كثب، وسنجري المزيد من الدراسات لدعم المستأجرين والمورّدين بحسب ما تقتضيه الحاجة».

فترات سماح

ذكر محمد الحاج، الرئيس التنفيذي لشركة «مبارك وإخوانه للاستثمارات»: «نظراً للظروف الاستثنائية، قامت الشركة بمنح المستأجرين في مركز دير فيلدز للتسوق والعقارات التجارية الأخرى التي تديرها الشركة فترة سماح لمدة 3 أشهر، وذلك لمراعاة المستأجرين من أصحاب الشركات والمحال التجارية الذين تأثرت أعمالهم وأنشطتهم على أمل تجاوز هذه الظروف».

وأضاف الحاج: «إن هذا الأمر يأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية و تحمل المسؤولية، حيث بادرت الدولة إلى إطلاق مبادراتها لمساعدة قطاعات الأعمال للتمكن من تجاوز هذا الظرف الراهن، وإننا نعمل ضمن توجيهات قيادتنا الرشيدة لما فيه مصلحة اقتصادنا الوطني ودعمه ونموه».

مبادرات مهمة

دعا خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار شركات التطوير والإدارة والاستثمار العقاري إلى إطلاق مبادرات للمسؤولية المجتمعية في ظل الظروف الراهنة، من أجل دعم المستأجرين والمشترين للعقارات، وتخفيف الضغوط والالتزامات عليهم إلى حين تجاوز هذه الظروف.

وقال: «على الشركات العقارية أن تطلق مبادرات تتعلق بتأجيل استحقاق الدفعات على المستأجرين للشقق السكنية والمحال التجارية لمدة زمنية تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، بينما ندعو شركات التطوير والاستثمار العقاري إلى تأجيل استحقاق الأقساط المترتبة على مشتري الوحدات السكنية لمدة شهرين أو ثلاثة شهور، سواء في المشاريع المنجزة أو التي هي قيد التطوير».

إجراءات لمصلحة المستأجرين

قال عبد الرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي ل «تمكن العقارية»: «اتخذنا بعض الإجراءات مع المستأجرين منها تأجيل استحقاق الدفعات للعقارات السكنية أو التجارية لمدة 3 أشهر بدون تحمل المستأجر أي غرامة على الدفعات والشيكات، وقمنا بإعادة النظر في قيمة إيجار بعض المحال التي تضررت بموضوع إيقافها مؤقتاً، وكان تضررها أكبر من بعض الأنشطة التي أغلقت جزئياً».

وأضاف: «يمكن لأي مستأجر أن يتقدم بطلب، حيث ندرس حالته، ونساعد بتأجيل الدفعات أو تخفيض القيمة الإيجارية».

استقرار سوق العقار

قال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «قمنا ببعض الإجراءات التي من شأنها أن تساعد، ولو بنسبة بسيطة، في تخفيف الأعباء سواء على الموظفين أو المستأجرين، وكذلك بعض العملاء، ومن هذا الإجراءات إلغاء جميع الرسوم الإدارية أو الرسوم وغيرها، وقبول إلغاء العقود من دون غرامات وفِي بعض الحالات رد المبلغ المتبقي، وقبول تقسيط الإيجار لمن أراد من المستأجرين».

وأضاف: «أما بالنسبة لسوق العقار خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام، سنلاحظ حدوث استقرار مع احتمال حدوث تراجع في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى جانب تراجع أسعار الوحدات العقارية بغرض التملك، ويعتبر ذلك فرصة للمستثمرين لكونه ستتوفر عقارات ذات عائد أعلى في المستقبل، ولكن مع نهاية العام الجاري، ومطلع العام القادم سوف نلحظ ارتفاعاً في قيمة الوحدات السكنية المعروضة بغرض التملك في السوق العقاري، وبداية في تحرك السوق العقاري في اتجاهات تصاعدية».